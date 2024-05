Harmlos, aber lästig: So lassen sich Silberfischchen bekämpfen

Silberfischchen – diese kleinen, silberglänzenden Insekten, die sich in dunklen, feuchten Ecken unserer Wohnungen verstecken, sind unbeliebte Dauergäste in vielen Haushalten. Besonders häufig sind sie in Bad und Küche anzutreffen. Für den Menschen sind sie zwar ungefährlich, jedoch können sie zur lästigen Plage werden. Wie wird man sie los?