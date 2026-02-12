«Harold und Maude»-Star Bud Cort ist tot

Bewegende Worte von Roslyn Kind

Nach seinem Tod erinnert die Sängerin Roslyn Kind (75) an ihn. «Ich war erst vierzehn, als ich Bud hinter der Bühne bei einer Theateraufführung meiner Schwester traf», wird sie von «Variety» zitiert. «Er studierte damals Kunst an der Highschool. Wir wurden enge Freunde, die das Interesse an Unterhaltung teilten. Als ich heiratete, schrieben Bud und unser Freund, der Songwriter Bruce Roberts, einen besonderen Song, der bei der Zeremonie aufgeführt wurde. Sein einzigartiger Geist wird mich immer begleiten.» Schon bei ihrer ersten Begegnung habe die Schwester von Barbra Streisand (83) gewusst, dass sie beste Freunde werden würden.