Harper Beckham führt Lionel Messi auf den Rasen

Grosse Ehre für Harper Beckham (12)! Die Tochter von Fussball-Ikone David Beckham (48) durfte am Freitagabend in Fort Lauderdale vor 20.000 Zuschauern im Lockhart Stadium Hand in Hand mit Superstar Lionel Messi (36) den dortigen Rasen als Einlaufkind betreten. Der Nachwuchs des Inter-Miami-Mitbesitzers strahlte dabei über beide Ohren, wie zahlreiche Bilder beweisen. Etwas seltsam sah nur der geringe Grössenunterschied zwischen dem nur 1,70 Meter grossen argentinischen Fussballer und der Beckham-Tochter aus.