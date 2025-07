Harper Beckham wird 14: Süsse Glückwünsche von der Familie

«Alles Gute zum Geburtstag, meine Welt», schreibt Victoria Beckham dazu in einer emotionalen Botschaft. «Du bist mein Ein und Alles und ich bin so stolz auf die starke, selbstbewusste, liebevolle und talentierte junge Frau, zu der du heranwächst. Du bist meine beste Freundin, und ich bin so glücklich, dass ich deine Mummy sein darf. Wir lieben dich so, so sehr, Harper Seven. Geniess deinen besonderen Tag.» Auch Ehemann David Beckham (50) wurde in dem Beitrag markiert.