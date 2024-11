Harris oder Trump? Die US-Wahl 2024 im deutschen TV verfolgen

Am 5. November stimmen die US–Amerikaner über ihren nächsten Präsidenten oder ihre nächste Präsidentin ab. Zur Wahl stehen Ex–Präsident Donald Trump (78) und US–Vizepräsidentin Kamala Harris (60). Auch in Deutschland besteht grosses Interesse an der richtungsweisenden Abstimmung in den Vereinigten Staaten. Gleich eine ganze Reihe von deutschen TV–Sendern übertragen in der Nacht vom 5. auf den 6. November die Präsidentschaftswahl live.