Hollywood-Star Harrison Ford (80) hat verhältnismässig spät in seinem Leben die Fliegerei für sich entdeckt. Erst im Alter von 52 Jahren nahm der heute 80-Jährige Flugunterricht - und hat seitdem eine beeindruckende Sammlung an Oldtimer-Flugzeugmodellen angehäuft, in denen er regelmässig abhebt. Wie Ford jetzt allerdings gegenüber «The Hollywood Reporter» verriet, steigt Ehefrau Calista Flockhart (58) nicht mehr zu ihm ins Cockpit. «Meine Frau fliegt nicht mehr mit mir in klassischen Flugzeugen - in anderen dagegen schon», erklärte der Star im Interview.