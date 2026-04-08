Harrison Ford ist auch in der vierten Staffel von «Shrinking» dabei

Zeitsprung zwischen dritter und vierter Staffel?

Apple TV hat die Serie so früh verlängert, dass die Autoren laut Bill Lawrence Möglichkeiten gefunden haben, bereits in der dritten Staffel Hinweise auf die kommenden Ereignisse zu verstecken. Einige Handlungsstränge seien offen geblieben, und es deute alles darauf hin, dass einiges anders verlaufen werde, aufgrund der Entwicklungen und Ziele der Charaktere, kündigte Lawrence laut «Variety» an. «Die Zuschauer sollten sich nicht wundern, wenn es einen Zeitsprung gibt und sich die Geschichte dadurch völlig anders anfühlt.»