Harrison Ford: Läuft selbst beim Schäferstündchen die «Indy»-Melodie?

Zunächst zeigte Kimmel einen kurzen Einspieler zur Serie «Shrinking», in der Ford einen Therapeuten mit Parkinson mimt. Darin summt Fords Figur die ikonische Melodie, die in bislang fünf Filmen über den abenteuerlustigen Archäologen mit Hut und Peitsche zu hören war. Ob das ein spontaner Einfall gewesen sei, um die Kollegen am Set zu überraschen, wollte der Moderator daraufhin vom Hollywoodstar wissen. Als dieser angab, sich nicht erinnern zu können, fiel Kimmel eine weitaus schlüpfrigere Frage ein.