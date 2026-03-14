Harrison Ford: Läuft selbst beim Schäferstündchen die «Indy»-Melodie?

Zu den Klängen der «Indiana Jones»–Musik schwingt Harrison Ford (83) offenbar nicht nur gerne die Peitsche. Wie der Hollywoodstar in einem launigen TV–Interview als Gast bei Late–Night–Host Jimmy Kimmel (58) verraten hat, ertönen auch bei intimen Momenten im Schlafzimmer schon mal die Soundtracks seiner legendären Kinofilme.
Zunächst zeigte Kimmel einen kurzen Einspieler zur Serie «Shrinking», in der Ford einen Therapeuten mit Parkinson mimt. Darin summt Fords Figur die ikonische Melodie, die in bislang fünf Filmen über den abenteuerlustigen Archäologen mit Hut und Peitsche zu hören war. Ob das ein spontaner Einfall gewesen sei, um die Kollegen am Set zu überraschen, wollte der Moderator daraufhin vom Hollywoodstar wissen. Als dieser angab, sich nicht erinnern zu können, fiel Kimmel eine weitaus schlüpfrigere Frage ein.
«Vielleicht erinnerst du dich ja daran: Hast du jemals zum Soundtrack einer deiner Filme Liebe gemacht?» Ford liess sich daraufhin lange Zeit für seine Antwort, doch dann beteuerte er: «Natürlich habe ich das!» Die Lacher von Kimmel und dem Publikum im TV–Studio hatte der Altstar damit auf seiner Seite.
Was wohl seine Frau zu der «Enthüllung» sagt?
Ob wahr oder nicht: «Star Wars»–Fans werden den «Imperial March» ab jetzt womöglich mit anderen Ohren hören. Fraglich ist auch, ob seine Ehefrau Calista Flockhart (61) die vermeintlichen Einblicke in ihr Liebesleben so lustig findet.
Vielleicht ist der richtige Soundtrack zur richtigen Zeit aber auch das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung. Seit 2002 sind Ford und Flockhart nun schon ein Paar, seit rund 16 Jahren gehen sie als Mann und Frau gemeinsam durchs Leben. Erst Anfang März schwärmte er in einer Dankesrede bei den Actor Awards, wo er einen Preis für sein Lebenswerk in Empfang nehmen durfte, von seiner besseren Hälfte.
«Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meinen Kollegen, meiner aussergewöhnlich schönen Frau Calista und meiner Familie bedanken, die mir in all dem Liebe und Mut geschenkt haben, und ich danke SAG–AFTRA für die Verleihung dieses Preises», erklärte Ford.