Harrison Ford leistet am Set von «Indiana Jones 5» Erste Hilfe

Das Team um Hauptdarsteller Harrison Ford und Regisseur James Mangold (58) befand sich demnach gerade mitten in den Dreharbeiten zur letzten Szene des Films. Ford soll in der Nähe des bewusstlosen Mitarbeiters gestanden und sofort um Hilfe gerufen haben. Der am Set anwesende Notarzt leitete dem Blatt zufolge sofort Wiederbelebungsmassnahmen ein. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schliesslich in die Klinik. Wie es dem namentlich nicht genannten Crewmitglied inzwischen geht, ist noch nicht bekannt.