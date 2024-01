Harrison Ford und Calista Flockhart: Mit Streichen gegen Langeweile

Während sie anmerkt, dass das Paar in vielerlei Hinsicht «sehr unabhängig voneinander» und in anderen Bereichen «unglaublich abhängig» sei, gibt Flockhart auch zu, dass ihre Unabhängigkeit Ford anfangs sogar Angst machte. «Als ich ihn das erste Mal traf, sagte er: ‹Du bist die unabhängigste Frau der Welt, und ich weiss nicht, was ich davon halten soll›», erinnert sie sich. «Ich weiss noch, dass ich sagte: ‹Wovon redest du?› Denn ich wusste nicht, dass ich so selbständig bin.»