Hartnett und Ford spielten in der Actionkomödie zwei unkonventionelle Polizeipartner, die eine schwierige Beziehung zueinander haben. Ähnlich erging es wohl auch den Schauspielern. In einem Interview mit «ContactMusic» aus dem Jahr 2003 erklärte Hartnett, dass er und Ford zwischen den Aufnahmen oft in eine unangenehme Situationen geraten seien: «Es gab Zeiten, in denen wir einfach im Auto sassen, als wir eine Szene drehen sollten, und keiner von uns sagte was, etwa eine Stunde.»