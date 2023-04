Belafonte kam 1927 als Harold George Bellanfanti Jr. in Harlem, New York City zur Welt. Seine Eltern stammten aus Martinique und Jamaika. Während des Zweiten Weltkriegs gehörte er der US-Navy an und nahm ab Ende der 1940er Schauspielunterricht. Der Darsteller und Musiker bekam 1954 seine eigene TV-Show und begeisterte anfangs mit karibischen Folksongs und Calypso. Sein gleichnamiges Album, das die Songs «Day-O (The Banana Boat Song)» und «Jamaica Farewell» beinhaltete, erreichte kurz nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1956 die Spitze der Billboard-Albumcharts und blieb dort 31 Wochen lang. 1985 war er Mitinitiator des Projekts «USA for Africa» und der berühmten Single «We Are the World».