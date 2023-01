Schon seit Jahren kursieren Gerüchte über eine angebliche Auseinandersetzung zwischen Herzogin Meghan (41) und Prinzessin Kate (41) wenige Tage vor der Traumhochzeit der Sussexes im Mai 2018. In seinen am heutigen Dienstag (10. Januar) im Handel erschienenen Memoiren «Spare» (deutscher Titel: «Reserve») enthüllt Prinz Harry (38) nun anhand von privaten Textnachrichten, was damals angeblich wirklich vorgefallen sein soll. Demnach entzündete sich der Streit zwischen Meghan und Kate am Blumenmädchen-Kleid von Kates Tochter Prinzessin Charlotte (7). Kate wollte dieses ändern lassen, doch drang ganz offenbar ihrer Meinung nach in jenen ereignisreichen Tagen nicht zur vielbeschäftigten Meghan durch.