Harry Kane rechnet damit: Kommt Prinz William zur EM nach Deutschland?

Nach dem Besuch von Prinz William hob das englische Team ab in Richtung Deutschland. Am Abend bezogen Harry Kane und Co. ihr Quartier im thüringischen Blankenhain. Am Sonntag, dem 16. Juni, steht in Gelsenkirchen das erste Spiel der Engländer gegen Serbien an. Ob Prinz William auf Schalke live mitfiebert, bleibt abzuwarten.