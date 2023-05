Harry & Meghan fordern Bildmaterial der Verfolgungsjagd durch New York

Aus einem Schreiben der Anwälte der Sussexes wird zitiert: «Hiermit verlangen wir, dass Backgrid [der Name der Bildagentur, Anm. d. Red.] uns umgehend mit Kopien sämtlicher Bilder, Videos und/oder Filme versorgt, die vergangene Nacht und in den sieben Stunden danach von freiberuflichen Fotografen gemacht wurden, nachdem das Paar die Veranstaltung verlassen hat.» Die Herzogin war zuvor bei der «Women of Vision»-Gala in New York City mit einem Preis geehrt worden.