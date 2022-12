«Ich habe mich gefragt, was mit uns passiert wäre, wenn wir nicht gegangen wären, als wir es taten», sagt Harry gleich zu Beginn des Clips über ihre Entscheidung, als hochrangige Royals zurückzutreten. Er selbst habe damals entschieden: «Wir müssen hier raus.» Wenige Sekunden später filmt er sich lächelnd in einem Flugzeug, etwa auf dem «Flug in Richtung Freiheit», so der 38-Jährige. Weiter spricht Harry von «institutionellem Gaslighting» und stellt klar: «Sie waren bereit zu lügen, um meinen Bruder zu schützen. Sie waren nie bereit, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen.»