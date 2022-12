Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) stellen mit ihrer Netflix-Doku sogar die Hitserie «The Crown» in den Schatten. Laut Medienberichten sahen 2,4 Millionen Menschen in Grossbritannien «Harry & Meghan» bereits am ersten Tag der Veröffentlichung (8. Dezember 2022) auf dem Streamingdienst. Zum Vergleich: Die erste Folge der fünften Staffel der Royal-Serie «The Crown» verfolgten am 9. November «nur» 1,1 Millionen Zuschauer.