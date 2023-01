«Harry & Meghan»: Streaming-Hype um Netflix-Doku reisst nicht ab

Prinz Harrys (38) Name ist weiterhin in aller Munde. Während der 38-Jährige aktuell mit seiner Autobiografie «Reserve» (Original: «Spare») für Aufsehen sorgt, ist auch die gemeinsame Netflix-Doku mit Ehefrau Herzogin Meghan (41) noch immer hoch im Kurs. Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, ist «Harry & Meghan» laut Messungsunternehmen Nielsen auch in der Woche vom 12. bis 18. Dezember in den USA äusserst beliebt gewesen. Mit 1,69 Milliarden gestreamten Minuten landete die Produktion auf Platz zwei der beliebtesten Sendungen der Streaminganbieter.