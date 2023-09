Harry & Meghan: Überraschungsauftritt bei Kevin Costners Benefiz-Event

In mehreren Instagram–Storys der gemeinnützigen Organisation One805 sind Harry und Meghan auf der Bühne zu sehen, auf der sich auch Costner zeigte und von den beiden einen Ehrenpreis überreicht bekam. «Ich werde oft von meinen Freunden gefragt, die keine Manieren haben: ‹Kev, was kostet dieser Ort, was ist er wert?›», erklärte der Schauspieler in seiner Rede. «An einem Tag wie heute kann ich Ihnen nur sagen, dass er jeden Penny wert ist.» Es sei ein Ort, «an dem ich in meinem Leben viel Glück hatte, und ich versuche, keine Mauer darum zu errichten», fügte er an. An diesem Tag wolle man Menschen feiern, «die man vielleicht nie treffen würde und die sind, die als erstes bei Not vor Ort sind».