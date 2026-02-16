Harry, Meghan und die Obamas: Promi-Auflauf beim «NBA All-Star Game»

Das 75. «NBA All–Star Game» im Intuit Dome im kalifornischen Inglewood hat am Sonntag nicht nur auf dem Parkett für ein Spektakel gesorgt. Auch auf den Rängen drängte sich die Prominenz.
Mittendrin: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die es sich neben US–Star Queen Latifah (55) gemütlich gemacht hatten. Das Trio verfolgte das Geschehen in betont lässigen Outfits, wie «People» berichtet. Die Herzogin von Sussex setzte auf einen marineblauen Pullover mit passender Hose und präsentierte dabei einen neuen leicht stufigeren Haarschnitt. Ihr Mann kombinierte schwarze Jeans mit einem schwarzen Hemd, während Queen Latifah auf einen grauen Jogginganzug mit silbernem Schmuck setzte. Die Schauspielerin und Musikerin war in Begleitung ihrer langjährigen Partnerin Eboni Nichols (47) und des gemeinsamen sechsjährigen Sohnes Rebel erschienen.
Obamas sorgen für den viralen Moment des Abends
Nur wenige Plätze entfernt sass ein weiteres prominentes Trio: Ex–US–Präsident Barack Obama (64), seine Frau Michelle (62) und die jüngere Tochter Sasha (24). Die ehemalige First Lady teilte einen Schnappschuss der drei auf Instagram und schrieb dazu: «Meine Lieblingsmannschaftskameraden auf und neben dem Platz.» Die Obamas hatten ihre Plätze neben Basketball–Legende Julius Erving (75), während Sasha in der Reihe direkt hinter ihren Eltern sass, wie das US–Magazin berichtet.
Für den wohl meistgeteilten Moment des Abends sorgte Barack Obama höchstpersönlich: Als ein Ball in Richtung der Zuschauertribüne flog, fing der Ex–Präsident das Spielgerät lässig ab – und bewahrte so sich und Michelle vor einem unfreiwilligen Treffer. Mit einem breiten Grinsen reichte er den Ball an Devin Booker (29) von den Phoenix Suns zurück und wechselte ein paar Worte mit dem Spieler.
In einem Interview zeigte sich Obama begeistert vom Einsatz der Spieler. «Es gibt viele Bedenken hinsichtlich des All–Star Games und der mangelnden Einsatzbereitschaft. Heute sehen wir diese Einsatzbereitschaft», sagte der ehemalige Präsident laut «USA Today».
Meghan und Harry – ein Wochenende voller Auftritte
Für das Meghan und Harry war der Besuch des «NBA All–Star Games» bereits der zweite öffentliche Auftritt an diesem Wochenende. Schon am Freitagabend waren die beiden beim Dinner im Promi–Restaurant Funke in Beverly Hills gesichtet worden – ein vorgezogenes Valentinstags–Date im Lieblingslokal, in dem Meghan bereits ihren 44. Geburtstag im August gefeiert hatte.
Am Valentinstag selbst überraschte Meghan ihre Follower dann mit einem seltenen Familienfoto auf Instagram: Harry stand mit Töchterchen Prinzessin Lilibet (4) auf einer Wiese, das Mädchen trug ein rosa Ballettoutfit und hielt rote Luftballons. «Diese beiden + Archie = meine ewige Valentinstagsliebe», schrieb Meghan dazu – eine Liebeserklärung an ihre Familie mit dem sechsjährigen Prinz Archie.
Der Besuch beim All–Star Games reiht sich zudem ein in eine Serie sportlicher Auftritte des Paares: Erst im Oktober waren Harry und Meghan beim Baseball aufgetaucht und hatten in blauen Caps das Heimteam der Los Angeles Dodgers angefeuert.