Harry, Meghan und die Obamas: Promi-Auflauf beim «NBA All-Star Game»

Mittendrin: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die es sich neben US–Star Queen Latifah (55) gemütlich gemacht hatten. Das Trio verfolgte das Geschehen in betont lässigen Outfits, wie «People» berichtet. Die Herzogin von Sussex setzte auf einen marineblauen Pullover mit passender Hose und präsentierte dabei einen neuen leicht stufigeren Haarschnitt. Ihr Mann kombinierte schwarze Jeans mit einem schwarzen Hemd, während Queen Latifah auf einen grauen Jogginganzug mit silbernem Schmuck setzte. Die Schauspielerin und Musikerin war in Begleitung ihrer langjährigen Partnerin Eboni Nichols (47) und des gemeinsamen sechsjährigen Sohnes Rebel erschienen.