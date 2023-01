Harry Melling möchte nicht nur über «Harry Potter» sprechen

Von «Harry Potter» zum «Damengambit»

Seit damals hat er tatsächlich in zahlreichen Produktionen am Theater und in vielen Filmen mitgespielt. Er war etwa 2018 in Marcus H. Rosenmüllers (49) «Trautmann» zu sehen, 2016 im Abenteuerfilm «Die versunkene Stadt Z» neben Robert Pattinson (36) und Tom Holland (26). Er begleitete Anya Taylor-Joy (26) 2020 in der gefeierten Netflix-Miniserie «Das Damengambit» und übernimmt für den Streamingdienst aktuell neben Christian Bale (48) in dem Mystery-Streifen «Der denkwürdige Fall des Mr Poe» die Rolle von Edgar Allan Poe (1809-1849).