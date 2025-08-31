«Harry Potter»: Darum soll eine Star-Reunion nicht möglich sein

Schon lange kein Kontakt mehr zu Rowling

Eine Beziehung zu Rowling scheint Columbus nicht mehr zu pflegen. Dafür hat er auch heute, nach mehr als 20 Jahren, noch Kontakt zu Radcliffe und den anderen Stars. «Ich habe seit einer Dekade oder so nicht mehr mit Miss Rowling gesprochen», berichtet der Regisseur. Daher habe er auch keine Ahnung, was bei der Schriftstellerin los sei. Aber er stehe «in engem Kontakt mit Daniel Radcliffe und habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen. Ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu allen Kindern aus dem Cast».