«Harry Potter»-Reunion: Daniel Radcliffe und Tom Felton in New York

Daniel Radcliffe und Tom Felton können aufeinander zählen

Radcliffe und Felton waren 2001 in «Harry Potter und der Stein der Weisen» erstmals gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. In den darauffolgenden sieben Buchverfilmungen standen sie erneut als Titelheld Harry Potter (Radcliffe) und sein Rivale Draco Malfoy (Felton) vor der Kamera. Der letzte Film mit dem Titel «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2» erschien 2011. Bei einer Premiere zum finalen Teil der der Reihe waren sie zuletzt zusammen fotografiert worden.