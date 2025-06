«Harry Potter»-Serie: Hagrid-Darsteller Nick Frost will nicht kopieren

Hagrid laut Nick Frost ein «verlorenes, warmherziges Kind»

Frost, der unter anderem aus der Zombie–Komödie «Shaun of the Dead» bekannt ist, tritt für die «Harry Potter»–Serie in Coltranes übergrosse Fussstapfen – und wird zu Hogwarts' Wildhüter, dem Halbriesen Rubeus Hagrid. Doch während er für seinen Vorgänger viel Respekt empfindet, erkennt Frost auch: «Man wird gecastet, weil man etwas Eigenes mitbringt.»