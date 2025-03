«Harry Potter»-Serie: Werden diese Stars zu McGonagall und Snape?

Zwei neue Gesichter für die Serienadaption der «Harry Potter»–Romane könnten womöglich bald feststehen. Wie «Deadline» von einer Quelle erfahren haben will, befinde sich die Britin Janet McTeer (63) aktuell in Verhandlungen. Dabei soll es um die Rolle der Professorin Minerva McGonagall gehen, die Maggie Smith (1934–2024) noch in der «Harry Potter»–Filmreihe verkörpert hatte.