«Harry Potter»: So denkt John Lithgow über J.K. Rowling

John Lithgow (80) hat erneut Stellung zu J.K. Rowling (60) bezogen und erklärt, weshalb er trotz ihrer transfeindlichen Aussagen in der neuen «Harry Potter»–Serie mitspielt. «Der Job hatte alles, was attraktiv ist, und bot mir bis ins hohe Alter berufliche Sicherheit. Solche Aspekte ignoriert man nicht», erklärte Lithgow im Podcast «The New Yorker Radio Hour». Der neue Darsteller von Albus Dumbledore ergänzte: «Das ganze Thema um die Rowling zugeschriebenen Vorurteile kam erst auf, als alles bereits in Gang war. Ich hatte da schon zugesagt.» Man habe ihm geraten, auszusteigen. Dazu sei er jedoch «nicht bereit» gewesen.