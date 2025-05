«Harry Potter»-Star Emma Watson überrascht mit Auftritt in Cannes

Nach zwölf Jahren das erste Mal wieder in Cannes – und auch sonst ist es recht ruhig um «Harry Potter»–Star Emma Watson (35) geworden. Am Mittwoch wurde die Schauspielerin nun an Strandpromenade am Rande der Filmfestspiele fotografiert und setzte dabei auf ein Kleid in stylischem Vichy–Muster, Chanel–Boots mit Absatz und Sonnenbrille.