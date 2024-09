«Harry Potter»-Star Maggie Smith stirbt mit 89 Jahren

Zwei Oscars und viele weitere Auszeichnungen

Ihre Schauspielkarriere begann Maggie Smith am Theater, noch bis 2019 stand sie immer wieder auf der Bühne. Smiths Filmkarriere begann 1956 mit einer kleinen Rolle im Film «Child In The House», zwei Jahre später erhielt sie für ihre Rolle in «Gejagt» eine Nominierung für den British Film Academy Award als vielversprechendste Nachwuchsdarstellerin. Insgesamt wirkte Smith in ihrer Schauspielkarriere in rund 70 Film– und Fernsehproduktionen mit und gewann zwei Oscars, fünf BAFTAs, vier Emmys und drei Golden Globes.