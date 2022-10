«Harry Potter»-Star Robbie Coltrane ist gestorben

Der 1950 in Schottland geborene Coltrane sammelte zunächst als Stand-up-Comedian und Bühnenschauspieler Erfahrungen. 1980 hatte er seinen ersten Fernsehauftritt. Von 1993 bis 1996 verkörperte er erfolgreich den titelgebenden Kriminalpsychologen in der Krimiserie «Für alle Fälle Fitz» (im Original: «Cracker»). In den 90er Jahren ergatterte er eine Rolle in den beiden James-Bond-Filmen «Golden Eye» und «Die Welt ist nicht genug». Seine internationale Bekanntheit wuchs wenige Jahre später weiter an: In allen acht Harry-Potter-Filmen, die zwischen 2001 und 2011 erschienen, spielte er den Halbriesen Rubeus Hagrid und stand dem Zauberer Harry Potter (Daniel Radcliffe, 33) als Mentor zur Seite.