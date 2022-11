«Harry Potter»-Star Rupert Grint will eigenes Dorf bauen

«Harry Potter»-Schauspieler Rupert Grint (34) hat grosse Pläne: Er will offenbar sein eigenes kleines Dorf bauen. Auf seinem 5,4 Millionen Pfund (6,2 Mio. Euro) teuren Anwesen, das er bereits 2009 gekauft hat, soll der Bau stattfinden. Die Anwohner in Kimpton Grange in der Grafschaft Hertfordshire in England sind von seinem Vorhaben laut Medienberichten aber ganz und gar nicht begeistert.