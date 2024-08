Harry setzt sich durch: Keine Netflix-Auftritte für Archie und Lili

Denn Prinz Harry soll sich laut dem Bericht in einer wichtigen Entscheidung gegen seine Ehefrau durchgesetzt haben. Die beiden gemeinsamen Kinder des Paares, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), werden demnach nicht in den Shows, die Teil eines Millionendeals mit dem Streaminggiganten sind, zu sehen sein. Daneben habe sich Meghan auch dazu entschieden, ihre Kochshow im Haus eines Nachbarn zu drehen, und nicht in ihren eigenen vier Wänden in Montecito.