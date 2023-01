Harry spricht über Beziehung zu William: Mutter Diana «wäre traurig»

Ist William Harrys «Erzfeind»?

In einer weiteren Vorschau auf das Interview sagt Strahan, dass Harry - offenbar in seinem Buch - William zwar als seinen «geliebten Bruder» aber auch als «Erzfeind» bezeichne. Der britische «Guardian» hatte kürzlich vorab berichtet, dass der 38-Jährige in seinem Buch angeblich von einem Streit der Brüder im Jahr 2019 schreibe, in dem es offenbar um Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (41), ging. Die beiden sind 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. Sie leben mit ihren beiden Kindern, Archie (3) und Lilibet (1), in Kalifornien.