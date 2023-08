«Entzückende Begegnung mit einem Fremden»

Die neuen Düfte sollen an intime Momente in einer Beziehung erinnern und nach «Haut-auf-Haut»-Begegnungen riechen. Die Düfte trügen Namen wie «Closeness» (Nähe) und «Hot» (Heiss), berichtet «Mirror». Die Beschreibung für «Closeness» etwa laute: «ein geflüstertes ‹Ja›, Haut an Haut gepresst». Das Parfüm «Rivulets» (Bächlein) solle Erinnerungen an «eine entzückende Begegnung mit einem Fremden» hervorrufen.