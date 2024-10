Harry Styles ist der reichste britische Star unter 30

Dua Lipa auf Platz zwei

Mit einem nur halb so grossen Vermögen (104 Millionen Pfund) geht der zweite Platz an Sängerin Dua Lipa (29), die in den vergangenen Jahren drei Alben veröffentlicht und eine Tour ausverkauft hat. Zudem ist sie Werbepartnerin von Yves Saint Laurent und Porsche und hat eine eigene Kollektion mit Versace designt. Platz drei geht an «Spider–Man»–Star Tom Holland (28), der unter anderem dank sechs «Marvel»–Filmen 30,6 Millionen Pfund wert ist.