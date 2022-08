Harry Styles kommt 2023 für mehrere Konzerte nach Deutschland

So wird Styles am 17. Mai 2023 nach München kommen, wie er auf Instagram bekanntgibt. Am 27. Juni spielt er dann in Düsseldorf, am 5. Juli in Frankfurt und am 8. Juli in Wien. Daneben sind unter anderem Shows in Dänemark, Grossbritannien, Frankreich, Polen, Spanien oder auch Italien geplant. Demnächst möchte der Sänger ausserdem Termine für Konzerte in Asien veröffentlichen.