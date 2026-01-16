Harry Styles kündigt neues Album für März an

Retro–Merchandise

Die neue Platte soll 12 Songs beinhalten und wurde laut «People» von Styles' langjährigem Partner Kid Harpoon produziert, mit dem er bereits bei allen seinen bisherigen Alben zusammengearbeitet hat. Auf der Website www.hstyles.co.uk können Fans das Album bereits in verschiedenen Editionen vorbestellen. Dabei gibt es nicht nur die üblichen Vinyl– und CD–Versionen. Unter anderem gibt es das Werk auch als Glitzerkassette – ein nostalgischer Gruss an die Achtziger. Wer es noch ausgefallener mag, kann ein Bundle mit Einwegkamera und Bauchtasche ordern, passend zur Ästhetik des Coverfotos.