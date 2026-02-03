Harry Styles macht es vor: Diese Sneaker sind 2026 im Trend

Harry Styles (31) hat es wieder getan: Mit nur einem Musikvideo setzt der britische Superstar einen Modetrend, der das Jahr 2026 massgeblich prägen könnte. In seinem neuesten Clip zu «Aperture» präsentiert sich Styles in einem Look, der die Grenzen zwischen sportlicher Lässigkeit und graziler Eleganz verschwimmen lässt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei Schuhe, die auf den ersten Blick ungewohnt wirken, aber bereits jetzt als das nächste grosse Ding am Modehimmel gehandelt werden: der Ballett–Sneaker oder «Sneakerina».