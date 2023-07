«Tragt die Liebe in die Welt hinaus. Sie braucht sie im Moment.»

Zum Abschluss seiner Rede schlug der in ein androgynes Glitter-Outfit gehüllte Sänger dann noch etwas ernstere Töne an: «Ich weiss, dass man sich in dieser Welt so unglaublich klein fühlt, dass es sehr, sehr schwierig sein kann, das Gefühl zu haben, dass irgendetwas, was man tun kann, einen Unterschied machen kann», erklärte er. «Aber ich verspreche euch, ich erkenne dies die ganze Zeit in den kleinen Dingen, die ihr tut, und in der Art, wie ihr miteinander umgeht. Wie es sich auf all die Menschen um mich herum ausgewirkt hat, wie es sich auf die Menschen da draussen ausgewirkt hat, es ist so viel grösser. Das hört nicht auf, wenn diese Tournee endet. Ich möchte, dass ihr das fortsetzt. Tragt die Liebe in die Welt hinaus. Sie braucht sie im Moment.»