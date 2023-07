Harry Styles mit gleich 7 Wachsfiguren bei Madame Tussauds

Glamouröse Outfits für jede Wachsfigur

Die sieben neuen Figuren zeigen Harry Styles in verschiedenen glamourösen Outfits: In der Madame Tussauds Niederlassung in Berlin ist der Sänger von Kopf bis Fuss in Pink gekleidet - angelehnt an seinen ikonischen Gucci-Look beim Coachella Festival 2022. Als modische Inspiration für die weiteren Figuren dienten verschiedene Auftritte im Rahmen seiner «Love On Tour»-Tournee sowie Auftritte auf den roten Teppichen dieser Welt wie etwa bei der Premiere von «My Policeman».