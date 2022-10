Harry Styles mit Tentakeln: So verstörend ist sein neues Musikvideo

Eine Metapher auf das Showbusiness

Die Fans sind in den Kommentaren unter dem Video auf YouTube von den grotesken Bildern begeistert. Die meisten erkennen in dem Video eine Metapher auf Styles' eigene Karriere im Showbusiness. Ein User drückt es so aus: «... eine Metapher, die zeigt, wie Harry ein Showpiece für die Industrie ist und wenn er den kleinsten Fehler macht, wird seine Karriere praktisch in sich zusammenfallen.»