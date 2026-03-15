Harry Styles reagiert auf «Queerbaiting»-Vorwürfe mit Kuss

Harry Styles knutscht mit Comedian Ben Marshall

Um den Spekulationen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, baute Styles eine Reihe von Sketchen in seinen Monolog ein. Nachdem er die SNL–Stars Chloe Fineman und Sarah Sherman spielerisch abgewiesen hatte, kam es zum Höhepunkt des Monologs: ein Kuss mit dem Comedian Ben Marshall, der beim Studiopublikum für grosse Begeisterung sorgte. Anschliessend blickte Styles direkt in die Kamera und bemerkte mit einem Augenzwinkern: «Das nennt man Queerbaiting.»