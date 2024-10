Harry Styles trauert um Liam Payne: «Ich werde ihn immer vermissen»

Die britische Boyband One Direction entstand 2010, nachdem die Gruppe bei der Castingshow «The X Factor» zusammengefunden hatte. Mit Hits wie «What Makes You Beautiful», «Night Changes» und «Story of My Life» feierte die Gruppe in den Jahren danach grosse Erfolge. Im Jahr 2016 verabschiedeten sich One Direction in eine Pause. Die Bandmitglieder starteten im Anschluss Solokarrieren.