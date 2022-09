Harry Styles und Elton John zollen der Queen bei Konzert Tribut

John sprach davon, dass die Queen ihn «mein ganzes Leben lang begleitet» habe «und ich bin sehr traurig, dass sie nicht mehr bei mir sein wird, aber ich bin froh, dass sie in Frieden ruht». Das habe sie «verdient». «Sie hat verdammt hart gearbeitet. Ich sende meine Liebe an ihre Familie.» An diesem Abend wolle er das Leben der Queen feiern. Zudem sang er das Lied «Don't Let the Sun Go Down on Me» aus dem Jahr 1974, während auf den Bildschirmen Bilder der lächelnden Monarchin zu sehen waren.