Harry Styles und Zoë Kravitz: Lenny Kravitz gibt seinen Segen

Lenny Kravitz gibt seinen Segen

Das Treffen fand im beliebten Restaurant Sant Ambroeus in Manhattans SoHo–Viertel statt. Augenzeugen berichten, dass Harry und Zoë Händchen hielten und herzlich miteinander lachten. Und Lenny Kravitz hat der neuen Liebe offenbar auch seinen Segen gegeben: «Lenny ist sehr beschützerisch, aber es schien, als hätte er Harry wirklich gemocht», verrät eine Quelle gegenüber «People».