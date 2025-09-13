Harry Styles und Zoë Kravitz: Lenny Kravitz gibt seinen Segen

Seit einigen Wochen halten sich Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen Sänger Harry Styles (31) und Schauspielerin Zoë Kravitz (36). Immer wieder wurden die beiden in den vergangenen Wochen miteinander fotografiert und gesichtet, zuletzt sogar gemeinsam mit Zoës Vater Lenny Kravitz (61) beim Mittagessen in New York City.
Lenny Kravitz gibt seinen Segen
Das Treffen fand im beliebten Restaurant Sant Ambroeus in Manhattans SoHo–Viertel statt. Augenzeugen berichten, dass Harry und Zoë Händchen hielten und herzlich miteinander lachten. Und Lenny Kravitz hat der neuen Liebe offenbar auch seinen Segen gegeben: «Lenny ist sehr beschützerisch, aber es schien, als hätte er Harry wirklich gemocht», verrät eine Quelle gegenüber «People».
«Harry wirkte höflich, bodenständig und wirklich daran interessiert, die Familie kennenzulernen. Lenny hat immer gewollt, dass Zoë jemanden hat, der sie respektiert – und es sah so aus, als hätte er das bei Harry gespürt.»
Im August erstmals zusammen gesichtet
Im August wurden Styles und Kravitz erstmals Arm in Arm bei einem Spaziergang in Rom gesichtet. Laut Insidern wirkte ihre Chemie «mehr als nur casual». Auch ausserhalb der Familie sollen sich die beiden einander schon ihre Freundeskreise kennengelernt haben.
Zoë Kravitz hatte 2021 ihre Scheidung von Karl Glusman abgeschlossen und war von Oktober 2023 bis Oktober 2024 mit Channing Tatum verlobt. Harry Styles trennte sich im Mai 2024 von Schauspielerin Taylor Russell.
Nach einigen Wochen in New York City wurden Styles und Kravitz am Donnerstag am Flughafen Newark gesichtet. Wohin die beiden geflogen sind, ist nicht bekannt.