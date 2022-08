Auch Olivia Wilde kam in der Titelgeschichte über den Superstar zu Wort. Für das Paar war es das erste gemeinsame öffentliche Statement, ihre Beziehung halten sie ansonsten privat. Der ehemalige One-Direction-Star und die Regisseurin wurden Anfang Januar 2021 bei der Hochzeit eines Freundes in Montecito, Kalifornien, Händchen haltend gesichtet. Bei den gemeinsamen Dreharbeiten des Films «Don't Worry Darling» soll sich mehr zwischen ihnen entwickelt haben. Olivia Wilde führte Regie und spielte neben Hauptdarsteller Styles eine Nebenrolle. Der Mysterythriller startet am 22. September in Deutschland.