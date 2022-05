Harry Styles will Millionen für striktere Waffengesetze spenden

In einem Statement mit dem Kommentar «Beendet Waffengewalt» schrieb der Musiker auf Twitter und Instagram: «Genauso wie ihr alle auch, bin ich zutiefst bestürzt über die jüngste Reihe an Massenerschiessungen in Amerika, die mit der in der Robb Elementary School in Uvalde, Texas, ihren Höhepunkt erreicht hat.» Als Konsequenz arbeite Styles im Rahmen seiner Nordamerika-Tour mit der Organisation Everytown zusammen. Die Non-Profit-Organisation engagiert sich seit vielen Jahren für strengere Waffenkontrollen und das Ende von Waffengewalt.