Harry Styles: Zieht der Superstar nach Berlin?

Wohnt er wirklich in Berlin?

Ob Harry Styles tatsächlich ein Haus oder eine Wohnung in Berlin gekauft hat, ist derzeit nicht klar. Gesichtet wurde er zuletzt jedoch offenbar immer wieder. In den sozialen Medien häufen sich Clips, die den Sänger zeigen sollen. In einem Clip ist Styles etwa dabei zu sehen, wie er demnach am 1. Mai in Berlin–Mitte die Strasse überquert, ein anderer soll ihn beim Verlassen eines Studios zeigen. Schon im Januar sprach sich beispielsweise herum, dass Styles angeblich im legendären Nachtclub Berghain gesehen worden war.